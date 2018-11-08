全球最大資管公司：美元作為全球儲備貨幣的日子屈指可數

全球最大的資產管理公司貝萊德（BlackRock）的首席執行官 Larry Fink 周二表示，美元的主導地位不會永遠持續下去，由於美國的制裁措施，美元的儲備貨幣地位受到衝擊。

今年早些時候，在美國考量嚴厲新制裁方案之際，俄羅斯加緊設法在經濟上擺脫對美元的依賴。俄羅斯總統普丁猛烈抨擊美元在世界舞台的霸權地位。

俄羅斯財政部與中央銀行當時提出，希望在國際貿易中增加使用其他貨幣。普丁對此表示：「我們當然要朝這方向邁進。」

Fink 指出，美國預算赤字擴大是美元全球霸主地位的最大風險。雖然美元失去霸主地位一事可能不會在明天或明年發生，但隨著時間的推移，隨著美國利率的上升和聯邦政府在巨額債務的壓力，曾經渴望購買美國公債的債權人將逐漸消失。

他指出，在他的經驗看來，永遠不要和債主打架。他說：「問題是，我們赤字非常大，而我們卻與全球的債權人進行鬥爭。我不建議你和債主打架。40% 的美國赤字由外部投資者提供資金。這世界上沒有另一個國家有著類似的情況。」

而隨著利率的上升和政府債務的問題，股票市場「躺槍」幾乎不可避免。Fink 指出，隨著赤字擴大，政府債務攀升，美國將面對一個供應問題。「利率過高，導致無法支撐經濟增速」將成為美國必須面對的問題。

他說：「我們將因為赤字而增加債務。而因為赤字，投資者將要求更高的回報。而這將拖累股市。隨著經濟的放緩，1.3 兆美元的赤字將是一個大問題。」