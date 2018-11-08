盤前財經大事搶先讀2018年11月8日



今日操盤前瞻

法說會：和碩、文曄、原相、廣越、IET-KY、中租 - KY、南茂

日本經常帳、核心機械訂單

紐西蘭央行利率決策

美國 11 月 3 日當週首次申請失業救濟人數



三星能掰彎！首款摺疊手機亮相 最快明年量產

繼中國深圳柔宇科技的首款摺疊手機 FlexPai 問世後，11 月開發者特別大會中，三星 (7 日) 宣布推出自家摺疊手機，這款手機可折疊入口袋，也可展開如 (7.3 吋) 平板，手機平板二合一，展示了未來手機新趨勢。閱讀全文...

損失蘋果很痛！高通本季財測差 股價跌

手機晶片商高通 Qualcomm (QCOM-US) 預計本季度營收將低於分析師預期，因為損失了蘋果公司 Apple (AAPL-US) 這位大客戶，其股價週三 (7 日) 收盤下跌 3.34%。閱讀全文...

威州州長沃克連任失利 鴻海設廠狀況成美期中選後另類焦點

美國期中選舉結果出爐，其中威斯康辛州州長沃克 (Scott Walker) 爭取連任失利，由於他是促成鴻海 (2317-TW) 前往當地設廠的主要推手之一，外媒認為，威州政府投資鴻海設廠，導致當地財務負擔大增，隨威州政局變天，是否影響鴻海投資設廠狀況，成選後另類焦點。閱讀全文...

〈美國會分裂〉期中選舉結果出爐 美元牛市有風險

根據《彭博社》報導，美國期中選舉結果出爐，民主黨奪回眾議院掌控權，導致美元承壓；分析師認為，美元牛市將面臨風險。閱讀全文...

〈鉅亨觀點〉美國會分裂！黃金擁「3 大動能」重抓市場目光

週三 (7 日) 美國期中選舉宣告落幕，最終結果由民主黨得 219 議員席次重新奪回眾議院、共和黨則以超過 51 席次續掌參議院，美國國會確定出現分裂，打破了過去由總統川普 (Donald Trump) 所屬的共和黨「一黨獨攬參、眾兩院」之局面。閱讀全文...