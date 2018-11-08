損失蘋果很痛！高通本季財測差 股價跌

手機晶片商高通 Qualcomm (QCOM-US) 預計本季度營收將低於分析師預期，因為損失了蘋果公司 Apple (AAPL-US) 這位大客戶，其股價週三 (7 日) 收盤下跌 3.34%。

高通股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

總部位於美國聖地亞哥的高通還預測其 2019 財年第 1 季度利潤高於分析師的預期，因為一次性稅收優惠約為每股 0.45 美元，同時超過了第 4 季度的收入預期。

高通為全球最大的智能手機晶片供應商，主要客戶為安卓 Android 手機商，著名產品報告其驍龍 Snapdragon 處理器，和網路 modem 等。但近期受到行業放緩，和與主要客戶蘋果 Apple 爭吵導致虧損的打擊。

此外，高通也面臨著專利許可模式的一再挑戰。以往，高通會從手機的銷售額獲取專利費用，但此做法受反托拉斯監管機構，和包括蘋果在內的客戶反彈。蘋果正在起訴高通公司的做法，據知情人士透露，同時也並沒有「在任何層面」，試圖與高通用和解方案來解決訴訟。

iPhone 製造商的蘋果已將高通公司從 9 月推出的新款 iPhone XS 和 XS Max 中排除其供應鏈，而 modem (調製解調器) 則是選用高通競爭對手英特爾 Intel (INTC-US) 的。

展望未來，高通預測當前季度營收在 45 億美元至 53 億美元之間，調整後每股純益 EPS 約 1.05 美元至 1.15 美元。分析師預計營收為 55.7 億美元，EPS 為 0.95 美元。

高通公司試圖通過放寬部分授權要求來抵消與蘋果和訴訟有關的一些問題，有助於它為三星 (005930-KR) 等大型客戶提供新的許可協議。該公司已經警告其投資者，預計被排除在蘋果最新的 iPhone 供應鏈外，並已與包括小米公司 (1810-HK)、Oppo、Vivo、和 OnePlus 在內的中國手機製造商達成交易，而這些都提供新興的低成本型號，如印度等市場。

高通最新一季財報顯示：

每股純益 EPS 為 0.90 美元，超過分析師預估的 0.83 美元。

調整後 EPS 為虧損，或每股 -0.35 美元，去年同期 EPS 則是每股 0.11 美元。

營收下降至 58 億美元，但還是高於分析師預期的 55.2 億美元。

在 5G 方面，高通預計 2019 年開始將會提高此類出貨量。