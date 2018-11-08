隆基泰和(01281-HK)向瑞風新能源(00527-HK)購入風電場

隆基泰和(01281-HK)公布，隆基泰和的直接全資附屬公司Longe International Investment Limited斥資1.9536億元，購入瑞風新能源(00527-HK)直接全資擁有Sino Renewable Energy Holdings Company Limited全部已發行股本。有關代價將由隆基泰和於完成後透過發行本金金額為1.9536億元的可換股債券支付。

隆基泰可換股債券換股價為每股2.20元(可予調整)，較隆基泰昨日收市價有溢價約17.65%。若全面行使最多轉為隆基泰8880萬新股，相當已擴大後股本約5.64%。

Sino Renewable Energy透過兩間分別於香港及中國註冊成立的直接控股公司間接持有北京銀風的全部股權。北京銀風為一間於中國成立的公司及持有包頭銀風99.92%股權，而包頭銀風餘下0.08%股權則由曹洋持有。包頭銀風為一間於中國成立的公司，主要從事「銀風滙利包頭達茂旗百靈廟風電場(Yinfeng Huili Baotou Damaoqi Bailingmiao Wind Power Farm)」第一期項目的投資及建設。目標項目位於內蒙古自治區包頭市，容量達49.8兆瓦，目前仍在施工。

隆基泰和指，該交易為集團於中國清潔能源及智慧能源行業之投資及佈局的擴展及擴大。該交易有助集團收購高質風電項目及於未來取得穩定收入及溢利來源。代價將由公司於完成時向賣方發行可換股債券支付，此舉保留公司之財務資源。