人行在港首發央票需求冷 1年期中標利率4.2%超預期

中國人民銀行首次在香港招標發行共人民幣 200 億元的 3 個月及 1 年期央行票據，惟市場反應遜預期，中標利率超高，其中 1 年期央票的中標利率高達 4.2%，較市場預期高出約 25 個基點。

人行利用香港金管局的債務工具中央結算系統 (CMU) 債券投標平台，首次在香港招標發行 3 個月期及 1 年期央行票據，發行額各人民幣 100 億元。

金管局昨 (7) 日公布央票投票結果，3 個月期央票獲超額認購 3.26 倍，1 年期央票則獲超額認購 2.29 倍，中標利率分別為 3.79% 和 4.2%。其中 1 年期中標利率較市場預期高出約 25 個基點。

這次央票所定票面利率超市場預期，其中 1 年期央票最初的指示性利率僅介乎 3.7% 至 3.85%，其後為 3.95% 至 4%，惟投標結果顯示最終中標利率高達 4.2%。3 個月期央票亦出現同樣情況，最初的指示性利率為 3.4%，後為 3.6% 至 3.65%，惟最後中標利率高達 3.79%。

業內人士直指，這反映市場對央票需求不太熱絡，票面利率與離岸人民幣拆款利率相若，以至機構投資者的投標意願不強，尤其外資，相信是考慮及人民幣貶值的因素。

值得注意的是，連中資行也沒出手力挺。業內人士揣測，這次央票出現超高利率，也許人行有意讓投資者有利可圖，因昨日央票價格於二手市場上升，手中持有央票投資人隨即獲利。

《星島日報》引述光大銀行金融市坦篰資金業務副主管顏劍文直言「1 年期央票的中標利率高得過分」，參考中國財政部在香港發行 2、3 年期人民幣國債利率亦不過逾 3.8%。而且投票的利率相當分散，從最低的 2.8% 至最高的 4.2% 或以上都有，反映市場對央票的定價看法分歧。

同時也反映該批央票接納度較低，投資人要求一個較高的風險溢價，相信與首次發行不無關係，由於目前難有一個參考指標，但隨著人行更多來港發行央票，帶動二手市場交投量增多，並形成一個參考價，將來的投標價會較貼近。

人民幣在岸價 (CNY) 昨早一度失守 6.94，大跌 291 點子，其後隨着美國中期選舉結果逐漸明朗下，跌幅收窄，日盤收報 6.9253，跌 112 個基點。人民幣離岸 (CNH) 雖一度逼近 6.94，低見 6.9394，跌 155 個基點，但其後一度反彈 150 個基點至高見 6.9089，收在 6.9199；今 (8) 日最新報 6.9256，或 + 0.853%。