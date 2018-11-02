美光商業機密盜竊案 經長籲技術管控要做好

針對美光 (Micron Technology Inc.)(MU-US) 商業機密盜竊一案，經濟部長沈榮津今 (2) 日表示，企業應做好關鍵技術管控，避免人才流失或關鍵技術遭竊取等問題產生。

沈榮津今出席華人領袖遠見高峰會時表示，目前此案已進入司法程序，經濟部原則給予尊重，他並指出，企業應做好關鍵技術管控，擁有自主的關鍵技術，才能提升企業的產業競爭力，呼籲企業技術取得必須「取之有道」，不要透過不正常的管道取得。

他也提到，企業除了應提升自主研發能量，也應透過合法授權管道取得技術，尤其現今台灣出口至中國及香港占比高，產業更要做好管理，避免在合作上踩到紅線，經濟部也會積極與產業界交流，呼籲共同努力與面對。

美國司法部昨 (1) 日對中國福建晉華、台灣聯華電子 (2303-TW) 與 3 名台灣人提起刑事訴訟，指控他們共謀盜竊美光的商業機密，同時提起民事訴訟，下令禁止聯電與福建晉華將使用美光被竊技術的產品銷往美國。

根據起訴書，3 名被告的台灣人皆為原美光子公司的員工，美國檢方稱 3 人都涉嫌竊取機密，若被判罪名成立，依照美國法律 3 人將因經濟間諜及竊取商業秘密罪名面臨最長 15 年與 10 年監禁及高達 500 萬美元的罰款。