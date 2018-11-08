業績全線下滑 收購也難阻Micheal Kors股價暴跌

去年收了 Jimmy Choo，今年又把范思哲收入囊中，Micheal Kors 似乎一直在努力從「輕奢」品牌轉向「真奢」戰線，但這一路買買買似乎還是沒能讓它擺脫股價暴跌的厄運。

在宣布計劃收購歐洲奢侈品牌范思哲 (Versace) 6 周後，公司財報顯示，整個集團凈利潤年增率下降三分之一至 1.371 億美元，其中包括 3300 萬美元的外匯波動。這相當於稀釋了 91 美分的每股收益，低於上次的 1.32 美元。這直接導致 Michael Kors 股價周三暴跌了 14%。

不僅如此，隨著分析師們對公司同店銷售下降以及利潤不及預期的擔憂加劇，導致公司股價在上周直接創下年內新低，市值蒸發 12 億美元。

根據英國金融時報稱，以固定匯率計算，那些門店位於貝弗利山 (Beverly Hills)、曼哈頓 Soho 區和倫敦攝政街(Regent Street) 等地的 Michael Kors 自有品牌門店的銷售額也下降了 1.3%，其在美洲和亞洲的零售和批發業務的收入增長已經被歐洲市場的下滑所抵消。

值得注意的是，早在今年 5 月，Micheal Kors 就已宣布關閉北美 125 家門店，這也意味著，全球 15％左右的門店都將被關閉。有分析師指出，MK 關店後預計每年可節省約 6000 萬美元。

實際上，Micheal Kors 一直在尋求恢復其高檔形象，並希望更好地控制其對產品的定價權，這尤其表現在其近兩年迅速開啟了大肆收購高端奢侈品牌之路。

去年 7 月，Michael Kors 就宣布以 12 億美元現金收購全球頂級鞋履品牌 Jimmy Choo。按照交易條款，Jimmy Choo 每股收購價為 3 美元，溢價達到 36.5%。這一估值是 Jimmy Choo 2016 財年 EBITDA 的 17.5 倍。

今年 9 月，Michael Kors 再下一城，又以 18.3 億歐元（合 21.2 億美元）收購包括債務在內的米蘭時裝品牌范思哲，並稱該交易將於明年 5 月前完成，而 Michael Kors 也將更名為 Capri Holdings。

這也意味著 Michael Kors 將與法國奢侈品集團 LVMH（旗下品牌包括 Louis Vuitton，Fendi 和 Givenchy）和 Kering 集團（旗下品牌包括 Gucci，Balenciaga 和 Saint Laurent）正面競爭。

上述媒體還稱，該公司首席執行官 John Idol 表示：「我們將繼續在戰略舉措上作出相應調整，並對 Capri Holdings 的未來充滿期待。」

但 William Blair 的分析師 Dylan Carden 卻直言：「儘管他們希望專注於成為一家集團企業，但你必須從自己的強項開始做起，如果不穩定核心品牌，那麼你在這方面的可信度就會降低」，並稱「該品牌仍然存在一些真正的結構性問題。」

零售諮詢公司 Global Data Retail 的首席執行官尼爾桑德斯稱，MK 的銷售業績是「災難性」的。他曾在一份報告中寫道：「MK 的銷售額急劇下降，因此確保該公司新生的復甦計劃走上正軌非常小。」

另有專家指出，由於快速的擴張，MK 已經讓買家失去了興趣，它很難再回到往日的輝煌。

根據彭博社數據顯示，Michael Kors 集團當前股價是預期利潤的 11.4 倍，而 Ralph Lauren Corp. 為 19.2 倍，Coach 的母公司 Tapestry Inc. 為 14.7 倍。今年迄今為止，公司股價已經累跌近 23%。