紐約匯市—國會分裂 川普恐難進一步減稅 美元走貶

週三 (8 日) 交易，投資者消化美國期中選舉結果，即民主黨掌控眾議院，而共和黨守住參議院多數席次，美元兌主要競爭貨幣走貶。

一如先前預期，美選後國會分裂，美元走貶，反映出市場懷疑進一步減稅等刺激措施恐無法持續，而這些刺激措施是今年上半年推升美元的燃料。

Forex.com 市場分析師 Fawad Razaqzada 表示，「目前為止，市場對美國期中選舉結果的反應大致上符合我們先前的推演：美元和債券殖利率將承壓，而黃金上漲。」

ICE 美元指數下降 0.3% 至 96.040，交易時間一度觸及 2 週半低點，但隨後離開低點反彈。

美元最大競爭對手歐元則同步上漲，自週二尾盤 1.1427 美元上升至 1.1450 美元。在美元指數脫離低點時，歐元也自稍早觸及的 1.15 美元高點下降。

英鎊兌美元也同樣上漲 0.33%，自 1.3099 美元上漲至 1.3143 美元。

新興市場

美元走貶同時推升新興市場貨幣，南非幣 Rand 尤其領漲。

美元兌南非幣週三走勢

現在市場焦點將轉向週四預計發佈政策的 Fed。

「雖然 Fed 很有可能繼續朝今年 12 月第 4 度升息的方向走，但市場的反應表明，投資者或許預期在國會分裂的背景下，未來通膨壓力可以稍微緩和一些。」

「川普總統想進一步減稅和增加政府支出的計畫，如今恐怕難以如願。這可望讓 Fed 未來升息不那麼積極，至少比共和黨兩院都拿下的假設情況那樣積極。」因共和黨完全執政可能意味著貿易摩擦增加，以及預算赤字擴大。