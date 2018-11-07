會德豐地產、恒地(00012-HK)、新世界(00017-HK)及帝國的財團奪啟德地

地政總署公布，首幅位於啟德跑道區的九龍東啟德第4B區3號住宅地由會德豐地產、恒地(00012-HK)、新世界(00017-HK)及帝國集團組成的財團以83.33億元投得，每方呎樓面地價約1.45萬元，符合市場預期。

該發展區自2013年起共批出13幅住宅地，地價亦一直攀升，首兩幅每方呎樓面地價僅4,913及5,427元。其後在中資財團海航集團於2016年以每方呎1.35萬元高價搶地，當時為全區地價定下新指標。直至今年5月，第1F區1號地盤更以251.61億元地價成為賣地史上最貴地王，每方呎樓面地價進一步攀至17776元同區最高。即是次樓面地價較同區上幅地皮低逾18%。

會德豐地產副主席梁志堅接受港台訪問時表示，目前暫時未定地皮發展方案，亦未定各個發展商所佔比例，要將來開會才能決定。

提到今次以合組財團形式競投的原因，梁志堅指，只是剛好討論相關事宜，就決定合組財團投標，未來政府再推地時，亦不一定再次合組財團競投，視乎不同地皮而定。

提到財團投標前會否考慮空置稅，及樓市前景等因素，梁志堅指，任何因素都有考慮，但最重要是樓市仍有需求，對香港樓市有信心。

他又指，啟德區內之前已推出多幅土地，發展已經白熱化。

地皮於上周五截標，合共收到8份標書，入標的財團包括長實(01113-HK)、新地(00016-HK)、建灝地產、中國海外(00688-HK)和高銀集團；另有恒地(00012-HK)、新世界發展(00017-HK)、會德豐地產及帝國集團組成的財團、嘉華國際(00173-HK)夥拍信置(00083-HK)，以及寶庭重建發展牽頭與本港基金合資。

根據資料，地皮佔地約10.4475萬方呎，可建總樓面約57.4615萬方呎，市場估值77.5億至91.9億元，每方呎樓面地價約1.35萬至1.6萬元。