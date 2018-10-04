王品Q4推2大新品牌 強攻街邊複合店添轉型新動能

連鎖餐飲集團王品 (2727-TW) 全新中餐品牌「享鴨」正式亮相，而年底前再推出以醜蔬果為號召的新品牌「丰禾日麗」，光是第 4 季共要開出 14 家新據點，同時，王品近來積極將街邊店調整為複合式店面，藉此降低品牌的租金成本，為王品轉型再添一個新動能。

王品全新品牌主打功夫烤鴨，成為集團第 25 個品牌，也是繼「麻佬大」、「青花驕」後集團第 3 個泛中餐品牌，平均客單價設定在 600-650 元，首店共設置 100 個座位，並提供 2、4、6 人三種組合餐，首月營業額目標 300 萬元，後續展店以都會住商混合區街邊店為主要開發方向。

除了新品牌，王品正積極開展複合店，目前已有 3 個據點，預計年底前會再拓展 1 個，王品說明，複合店就是將集團 2 個以上的品牌一起展店，讓更多事業群來分攤展店成本，也可因用餐選擇性增加吸引來客，讓集團自己就可以達到聚集經濟的效果。

王品目前已有台中崇德 (禾樂 + 麻佬大)、台中大里 (品田牧場 + 麻佬大) 和台北 (品田牧場 + 聚 + 享鴨)3 處據點，預計本季將在台北東興路再開出 1 個，預計要集合禾樂、麻佬大 2 品牌。

另外，王品計畫於 12 月推出新品牌「丰禾日麗」，以醜蔬果為號召推廣食材不浪費。