2018金控經營績效評比出爐 國泰金連續三年奪冠

2018 年哪家金控經營績效最好？根據《今周刊》調查，經營績效前三名，都由民營金控包辦，分別為國泰金、富邦金與中信金，另外，第四名到第八名依序是，玉山金、兆豐金、台新金、華南金與第一金。

《今周刊》與「台灣金融管理學會」、「高雄市投資與創新管理協會」，今 (7) 日公布 2018 年度「金控公司整體經營績效評比」，本次評比方式與去年相同，其中財務績效占比 25%、經營品質占 22.5%、海外策略 10%、公司治理 22.5%、國內策略 20%，另外，FinTech 發展占比為 5%。

主辦單位表示，去年將 FinTech 發展狀況納入國內策略績效評比，因此國內策略績效評比總分計算權數調整為，平均策略績效分數佔 75%、FinTech 業務發展狀況佔 25%，而 FinTech 業務發展狀況以各金控公司累計至 2017 年底之專利申請數量來衡量。

在「金控公司整體經營績效評比」部分，國泰金憑藉著海外布局與金融科技等優勢，連續三年拿下整體經營績效評比冠軍。

財務績效評比部分，前三名分別為富邦金控、國泰金控和中信金控；經營品質項目前三名為玉山金控、國泰金控與中信金控。

義守大學財金系教授李建興指出，國泰金控在 Fintech 專利數量多達 99 件，表現優於同業，因此大幅拉升評比分數，在海外策略部分，國泰金透過旗下的銀行與壽險布局，目前海外據點涵蓋大陸與東南亞等地區，在海外策略與金融科技助攻下，讓國泰金控得以穩坐經營績效龍頭地位。

在經營品質拿下冠軍的玉山金，因海外據點布局比起國泰金、富邦金相對較少，因此在整體績效排名中無法擠進前三強，實踐大學財金系講座教授沈中華表示，玉山金控以逾放比低，資本適足率與證券營業波動度等顯著進步，獲得評審肯定，但可惜的是，玉山金控的海外布局相對偏弱，因此無法擠進前三名。