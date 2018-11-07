iPhone XR傳砍單 日系外資調降和碩、頎邦、美律及可成目標價

日系外資在最新出爐的報告中表示，根據最新查訪供應鏈的結果，iPhone XR 今年第四季恐砍單 20% 到 30%，意味著從今年 11 月到明年 1 月零組件出貨量恐較原先預估減少 40%-50%，將衝擊供應鏈今年第 4 季甚至明年上半年的獲利。日系外資一口氣調降和碩 (4938)、頎邦(6147) 及美律 (2439)、可成(2474) 等目標價，同時調降和碩及頎邦評等。日系外資預估今年下半年新款 iPhone 總產量約 7,500 萬台，低於先前預估 8,000 萬到 8,500 萬台；其中 iPhone XR 產量推估約 3,000 萬到 3,500 萬台，低於先前預估的 4,000 萬到 4,500 萬台。雖然部分舊款 iPhone 有追加訂單，不過第四季也只增加 300 萬到 500 萬台，無法抵銷新機砍單的影響。



日系外資指出，代工廠和碩今年下半年 iPhone XR 營收占比高達 40%，金屬機殼廠可成的 iPhone XR 營收占比也達 30%，受到影響較大，將和碩評等由原先的「買進」調降至「中立」，目標價由 72 元降至 57 元；同時也調降頎邦評等由原先的「買進」調降至「中立」，目標價由 72 元降至 57 元。至於可成及美律評等雖然都維持「買進」，不過可成目標價由原先 470 元下修至 380 元；美律目標價由 182 元降至 159 元。

