龍巖釋出北市敦北南京商圈商用資產 貢獻每股獲利0.55元

龍巖 (5530-TW) 委由信義房屋 (9940-TW) 標售台北市中心商用不動產，今 (7) 日完成開標，敦北南京商圈台北金融中心大樓部分樓層，由新光人壽以 20 億 735 萬元得標，龍巖預估獲利 2.3 億元，對龍巖每股純益貢獻度為 0.55 元。

龍巖日前董事會決議釋出的兩大北市蛋黃區商用不動產，分別為敦北南京商圈台北金融中心大樓部分樓層及忠孝 SOGO 商圈的太平洋商業大樓 3 個樓層，敦北南京商圈台北金融中心大樓部分樓層案今天標脫，標脫金額約 20 億 735 萬元，成交租金報酬率逼近 2.345%，溢價率約 10.29%。以停車位 300 萬 / 位估計，標準層單價每坪成交單價約 128.9 萬元，顯示買氣相當熱絡。

太平洋商業大樓，由於多組投資人提出附條件意向，日前公告撤標，變更為議價銷售，並將於近期內展開協商。

台北金融中心大樓位於敦北南京商圈，前身為多家金融機構擁有的知名都更重建案，為稀有可拆分產權出售的頂級純辦。從過去幾宗交易來看，2011 年國泰人壽自國票金控 (2889-TW) 以 16.67 億元標得部分樓層，及自元大集團以 15.76 億元取得 6、7 樓為主要成交紀錄，其中，國票金控的部分換算每坪單價 136 萬元，創下當年商辦大樓公開標售的新高。

龍巖今天也公告，預估處分敦北南京商圈台北金融中心大樓部分樓層案，獲利 2.3 億元；而以龍巖的 42.01 億元股本計算，此一不動產處分案獲利，對於龍巖的每股貢獻度為 0.55 元。