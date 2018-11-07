【華冠投顧】賴昇楷：台股「一則以喜一則以憂」 可鎖定及該避開個股有誰?

賴昇楷 分析師

＜大盤分析＞

昨日提到台股雖跌但從期貨逆價差收斂、大盤殺低力道有限、多方防線有守來看，多頭並非全然弱勢。今日大盤隨即在美股四大指數上漲並且全數站上月線的利多下再次挑戰月線，終場大盤 + 83 點收上月線及 9900 點整數關卡，OTC 指數 + 1.74%。

今日大盤內在結構正好與昨日顛倒，昨日是下跌但內在數據不差，今日則是上漲但內在數據不佳。首先觀察大盤委賣張數的部份，這個數據於台股盤中上漲過程依舊位在近期偏高的水位，暗示著目前賣壓消化情況還不算很好，今日盤勢之所以還能上漲主要是因為利多效應導致賣單高掛而非賣壓已輕；其次是現貨上漲無量，無法形成「價漲量增」的正向關係，換手不足將很難讓偏重的賣壓降下來；最後是期貨逆價差於尾盤又再度擴大。

綜合上述，目前台股在結構上「一則以喜、一則以憂」，喜的是近日不論是遇到外在利空或內部利空，下檔支撐持續有守，憂的則是上檔壓力不輕且化解速度較慢，故操作策略仍維持「多空雙向」操作。

多方極短線防守點仍看 11/2 低點 9817 點，短線強弱關鍵則看 9740 點，由於 9740 點一旦失守便會造成上檔出現較大套牢，反彈波也便視為告一段落。反之，假使多頭敢於放量表態，那麼即便賣壓偏重也將有足夠實力化解，盤勢便可脫離低量盤整格局，朝著重回萬點之路邁進。

＜強弱勢股＞

昨日最弱的被動元件、矽晶圓族群成為今日的強勢股，矽晶圓族群《5483 中美晶》、《6182 合晶》、《3016 嘉晶》鎖漲停，被動元件《2492 華新科》爆天量漲停，帶動《2327 國巨》、《3026 禾伸堂》大漲。

蘋概股則表現分歧，《3406 玉晶光》、《4912 聯德控股 - KY》... 出現強彈但《6153 嘉聯益》、《4915 致伸》、《6147 頎邦》、《4938 和碩》、《4958 臻鼎 - KY》... 仍為今日的弱勢股。

在台股「一則以喜、一則以憂」的結構下，哪一些個股需要避開？哪一些個股值得鎖定？歡迎加入昇楷 Line@ (點擊 http://line.me/ti/p/@ace168 或搜尋 ID: @ace168) 後，到主頁看盤後分析文便知道。

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