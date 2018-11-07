【華冠投顧】月線失而復得!留意指標進入高檔!

華冠投顧 范振鴻分析師

#盤勢分析

昨天提到「小時線 KD 大幅修正，指數盤整，通常視為修正後還要攻擊機會大」，而昨天也說到很有誘空的味道，今天很明顯就是一個再度殘殺空軍的日子。回到大盤，今天連續第六天拉最後一盤，持續力守 9817，結構上就還是看強彈勢，本周是盤勢強嘎空的機會，但是近幾天反而有點以盤代彈狀況，同時日線 KD 開始進入頓化區，在空頭勢裡彈指標不彈指數的狀況要特別留意，因為當指標度反轉向下，換空方力道宣洩，這時候要看的就是低點守不守了，如果不守後面很容易又是一大，而本波攻擊以來一直無法克服 10127，結構上還是沒有打底機會，一樣還是提醒大家要守住資金，不要被最近的反彈行情引誘重壓多方。

類股方面今天最強勢就是漲價族群，被動元件 6173 信昌電、2492 華新科漲停，矽晶圓則是 3016 嘉、6182 合晶、5483 中美晶漲停，但要留意有幾檔已經接近季線反壓，而昨天提醒的 2349 錸德今最高幾乎碰到季線，要特別留意這個容易觀察的反壓位置。

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作者: 華冠投顧 海豚交易室 范振鴻分析師

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