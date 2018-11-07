霹靂前三季獲利大增176% 每股盈餘1.88元

霹靂 (8450) 公布第三季季報數字，累計前三季營收達 5.01 億元，較去年同期成長 7.83%；受惠於台幣、人民幣匯率持續走貶，前三季毛利率 50.16%，稅後淨利為 9624 萬元，每股盈餘為 1.88 元，獲利較去年同期大幅成長 176%。由於線上盜版猖獗，加上近年來新媒體付費收視也逐漸成熟，接續霹靂的劇集發行也將建立新媒體發行渠道，提供戲迷更精緻、更快速、更便捷的收視平台。前三季推銷費用較去年同期成長約 1800 萬元，主係來自大陸市場開展，推出包含 4 月 30 日在烏鎮大劇院舉行的「還真三十」及北京動漫展等各項大型線下活動所致。



霹靂財務長郭宗霖指出，成功的大型線下活動，吸引粉絲及消費者目光，也帶動週邊商品銷售的大幅成長。霹靂在大陸線下活動吸引消費者人潮的能力，已讓許多大型商場來邀約展出或演出。



霹靂 10 月 1 日推出的「Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀 2」，激勵 10 月營收為 5128 萬元，年增 6%，月減 5%；累計前 10 個月營收為 5.52 億元，較去年同期成長 7.69%。



郭宗霖表示，第四季由於「Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀 2」的熱播，加上「雙 11」及「雙 12」線上購物熱潮，霹靂來自海外市場的收入比重也將逐步提高。



自去年度起，霹靂海外市場的營收占比已達全部營收 10% 以上，霹靂於海外市場的成長，更倍受投資人關注。郭宗霖指出，「Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀 2」劇集延續前作聲勢，熱度及聲量更超越前作。東離劍遊紀的成功，落實布袋戲演繹形式國際化的可行性。東離劍遊紀也是霹靂另一個成功發展的 IP，未來也將持續發展這項國際 IP 並強化商品及各項授權。



另外，隨著大陸市場擴張及付費視頻逐步成長，成功的大型線下活動，更帶動整體的商品銷售及相關授權收入。來自日本及大陸兩大海外市場的成功拓展，未來霹靂來自海外市場的收益也將更為可期。

