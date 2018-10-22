霹靂與寶塚跨國聯手 強化IP及推升商品收益

霹靂 (8450) 布袋戲首次與日本百年文化國寶「寶塚歌劇團」合作授權音樂劇「Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀」，受惠成功的 IP 發展，進一步發展商品及各項授權，隨著即將到來的「雙 11」及「雙 12」線上購物熱潮，預期也將再推升霹靂海外市場的收益。寶塚招牌音樂劇「Killer Rouge／星秀煌紅」上週六在國家戲劇院演出，日本動漫腳本大師，也是東離劍遊紀原著作家虛淵玄也更特地由日本來台參加寶塚的首場演出。現場非常多特地來台看寶塚演出的日本觀光客，展現兩個百年文化聯手所帶動的效益。



目前「Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀 2」劇集在台灣新媒體部分由「愛奇藝」獨播，日本除了新媒體平台外，還在 TOKYO MX、BS11 及 SUN TV 等電視台播出，大陸部分則由優酷獨播，劇集延續前作聲勢，熱度及聲量更超越前作。



霹靂財務長郭宗霖表示，東離劍遊紀主要在新媒體平台播放，近年來新媒體付費收視也逐漸成熟，接續霹靂的劇集發行也將建立新媒體發行平台，提供戲迷更精緻、更快速、更便捷的收視平台。



郭宗霖指出，東離劍遊紀授權 animate cafe 台北出張店推出的台灣原創主題限期飲品，每天排隊人龍不斷，更有許多粉絲 cosplay 前來朝聖。東離劍遊紀不論在劇集、周邊、遊戲及各項授權上均有強大的開展。



郭宗霖表示，東離劍遊紀的成功證明布袋戲演繹形式國際化的可行性，東離劍遊紀也是霹靂另一個成功發展的 IP，未來也將持續發展這項國際 IP 並強化商品及各項授權。隨著即將到來的「雙 11」及「雙 12」線上購物熱潮，預期也將再推升霹靂海外市場的收益。