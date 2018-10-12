霹靂10月推電視劇「東離劍遊紀2」 可望帶動Q4營運成長

霹靂 (8450) 自結第三季營收 1.62 億元，主要受惠第三季霹靂藝術科幻特展帶來不錯的門票收入及商品銷售收入，惟受線上盜版影響，以致與去年同期營收相當；累計前三季營收達 5.01 億元、年增 7.83%。接著 10 月推出台日合作奇幻武俠布袋戲偶電視劇「東離劍遊紀 2」，可望帶動第四季營運成長。霹靂財務長郭宗霖表示，「東離劍遊紀 2」三路搶市，在台灣由新媒體愛奇藝獨播，在大陸由優酷獨播，在日本除了有新媒體平台，還在 TOKYO MX、BS11 及 SUN TV 等電視台播出。其中，台灣 10 月 1 日首播當晚，網站點擊數破 10 萬人次。由於台灣及大陸市場的新媒體版權均採預售方式銷售，霹靂相當看好東離劍遊紀將為第四季帶來效益，接續遊戲授權及商品銷售等長尾效益也可期。



今年以來，霹靂在大陸市場商品銷售快速成長，預期在即將到來的「雙 11」及「雙 12」線上購物熱潮可再創銷售佳績。去年起，霹靂海外市場營收占比已逾 10%，隨著「東離劍遊紀 2」推出，加上大陸市場拓展，霹靂海外市場收入將有明顯增長。