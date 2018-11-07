〈財委會質詢〉公股金控經營績效輸民營 財長：鼓勵發展新獲利引擎 將提改革方案

國民黨立委曾銘宗今 (7) 日質詢時說，公股行庫不論是資產成長、稅後淨利與淨利成長率都輸給民營金控，財政部對此有何對策？財政部部長蘇建榮說，已責成次長與國庫署組成專案小組，針對公股經營績效提出改革方案。

曾銘宗今天在財委會出示金管會銀行局統計資料，15 家上市櫃金控的資產成長、稅後淨利與成長率排名都在民營金控之後。

以資產成長率來說，前三名依序為：玉山金、國泰金與中信金，第一金以 83% 成長率排名第七，是唯一擠進前段班的公股金控；另外，包括稅後淨利與成長率前三名也都由民營金控包辦。

對此蘇建榮答詢時坦言，公股金控經營績效確實有提升的空間，但民營金控獲利與成長率表現較好，主要多了保險獲利引擎支撐，包括國泰金與富邦金因為有保險事業版圖，因此獲利與資產成長都比公股行庫來的好。

對於如何改善公股行庫經營績效，蘇建榮認為，可以從兩大層面著手，其中已經民營化的公股行庫可以做有效投資，去除不必要的投資，積極發展其他的獲利引擎，至於有政策使命的國營公股金控，財政部會進一步思考如何改善。

蘇建榮強調，從 7 月 16 日接任財政部長以來，已經責成財政部次長阮清華與國庫署，針對公股績效成立專案小組，並針對經營績效提出改革方案。

對於公公併的部分，蘇建榮重申，財政部對於公公併態度開放，如果合併有綜效不是為了併而併，財政部都樂見其成。