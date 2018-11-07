艾笛森今執行庫藏股 前三季順利轉盈 EPS 0.34元

艾笛森 (3591) 於今 (7) 日起至明年 1 月 6 日止，執行第五次庫藏股，買回張數 3 千張，執行價格 12～19 元，買回的目的轉讓給員工；另外，公司亦公布第三季財報，單季稅後淨利 2375 萬元，每股稅後盈餘 0.19 元，連續三個季度維持小賺的格局，累計前三季稅後淨利 4144 萬元，每股稅後盈餘 0.34 元。LED 封裝面對陸廠價格競爭，近幾年艾笛森持續推動轉型，降低背光、PLCC(Plastic Leaded Chip Carrier)元件比重，轉型整合客戶需求，發展 LED 各應用領域模組與成品之銷售，以 LDMS(Lighting Design Manufacture Service)的營運模式為主。



艾笛森鎖定 LDMS 模組業務，產品涵蓋 AC 高功率、燈條等，營收比重攀升到 4-5 成，車燈模組供應範圍包括日行燈、霧燈、尾燈以及車用室內燈等，與 OE(組車廠)tier 1 合作供應車燈模組，與大陸一汽、東風、北汽，以及美系車廠均有接觸。



業務轉型效應浮現，艾笛森上半年轉虧為盈，稅後淨利 1769 萬元，每股盈餘 0.14 元，第三季營收 6.39 億元，毛利率提升到 19%，單季稅後淨利 2375 萬元，每股盈餘 0.19 元。

