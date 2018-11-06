〈每日外資外匯觀點〉多頭開始平倉 中期選舉後美元走勢恐不妙

投資人靜待美國中期選舉結果，近三個交易日美元指數表現平淡，持穩在 96.38 附近震盪。

北歐聯合銀行 (Nordea) 發布報告指出，美元目前依然受到經濟數據表現的支撐，目前市場普遍認為民主黨將奪回眾議院控制權，共和黨則守住參議院，除非共和黨能夠意外地再度取得兩院控制權，而且須關注的是歐元兌美元不但守住了 1.13，周一並站上了 1.14。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

摩根大通資產管理駐新加坡全球市場策略師 Jasslyn Yeo 表示，考量兩黨分掌兩院的可能性，進一步改革可能受到阻礙，預期美元漲勢可能在本周美國中期選舉後減弱。

Yeo 並指出，美元多頭部位開始鬆動，可以預見遲來的逆轉，美元的前景正在惡化，強勁的漲勢即將失去動力，儘管目前多頭部位仍非常擁擠，但預期美元很快就會回落。

法國農業信貸銀行駐倫敦的匯市策略師 Manuel Oliver 也指出，本周中期選舉前，美元部分的多頭部位進行平倉，使得美元表現平淡，但歐元也因為歐洲傳出的最新消息而走勢疲軟。

FXStreet 分析師 Yohay Elam 指出，若民主黨贏得眾議院，美元可能下跌；共和黨若保住眾議院，取得兩院控制權則美元可能大幅上漲，目前隨著民主黨的勝算越來越大，美元可能會在選舉結果公布前開始回落，但不確定性仍高。

匯豐銀行則提醒，隨著美國聯準會縮表，加上美元流動性收縮，美元資金將承受更大壓力。