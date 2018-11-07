小孩挑食不愛吃青菜 怎麼辦？

【採訪整理／張郁梵】

你聽過「食物恐新症」嗎？有時孩子不吃某些食物，家長認為是「挑食」，其實可能是孩子沒接觸過這些食物而不敢嘗試。「食物恐新症」是人類在演化過程中，為了保護自己，不因亂吃東西，引起不適、生病而衍伸出來；害怕吃新的或不熟悉的食物，就稱為「食物恐新症」，這是 2～3 歲幼兒會出現的典型特徵，且多半在 5 歲後逐漸消退，究竟家長該如何克服孩子的「食物恐新症」，讓孩子願意嘗試呢？

你家的小孩不愛吃青菜嗎？對許多家長來說，要讓孩子吃下青菜，簡直比登天還難！偏偏為了孩子的健康著想，青菜的攝取又很重要，到底該怎麼做，才能改善孩子偏食的壞習慣呢？其實，只要改變料理的烹飪方式，就能讓小朋友不喜歡吃的食材變得更美味！

根據統計，小孩子最喜歡的蔬菜是番茄，最討厭的蔬菜則是苦瓜、芹菜和青椒。小孩不喜歡吃青菜是正常的，多數孩子認為蔬菜有一股草的味道，加上青菜普遍帶有苦味，而人天生就對苦味接受度不高，苦味接受度甚至跟遺傳有關係，但隨著年齡與接觸頻率增加，苦味接受度會愈來愈高。

要孩子接受新食物

平均得接觸至少 15 次

孩子挑食不愛吃青菜其實也跟「食物恐新症」有關，榮新診所營養師李婉萍解釋，每個孩子對食物的接受度不同，有些孩子接受度很高，有些孩子比較低。不過，研究指出，要讓孩子接受一個新的食物平均得接觸至少 15～30 次，換算下來，如果一個月接觸一次，也要大概三年才能讓孩子有可能接受、願意吃。

李婉萍認為，以此觀點來看，家長其實不必太緊張，如果孩子挑食或不吃青菜，家長可以讓孩子慢慢地接觸這些他不喜歡的青菜。「有些孩子看到討厭的蔬菜就會噁心想吐，也不必勉強他一定要吃，只要讓他知道有這種青菜，而且有些人很喜歡吃，慢慢地認識、減少排斥，也許有一天他在外面吃到不同烹調方式做的料理，會願意接受，甚至覺得這個食物很好吃。」

專攻兒童青少年領域的臨床心理師王意中指出，孩子不喜歡吃某些特定的食物，可能是因為不喜歡它的外型、味道或是口感，了解孩子是因為什麼原因挑食很重要。建議家長先和孩子溝通，如果孩子年紀比較小，無法具體講出不喜歡的原因，家長也可以用引導的方式，鼓勵孩子說出來，例如可以問他：「你不喜歡吃香菇，是覺得它看起來黑黑醜醜的嗎？還是不喜歡它的味道呢？」藉此了解孩子不喜歡的原因。

來源：《大家健康》 2018 年 11 月

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