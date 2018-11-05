港股午後續跌 分析師：若失守25881點 本輪升浪告終

財新公佈中國 10 月服務業 PMI 跌至 13 個月低位，並遜於市場預期，港股今 (5) 日午後開盤依舊疲弱不振，騰訊一度跌逾 5%，瑞聲科技急挫近 8%，為最差藍籌股。截至發稿，恒指跌 2.34%，報 25867.25 點。

恒指走勢圖 (圖：新浪財經)

分析師指出，若 25881 點失守，恒指本輪升浪將會告終，甚或跌破前期低點 24540 點。

騰訊 (0700-HK) 午間發佈利多，截至目前，《王者榮耀》健康系統已經穩定運行並順利升級，即將完成全體用戶強制公安實名校驗。騰訊將把這項經實際驗證有效的防沉迷措施作為標準配置，在全線遊戲產品中啟用。但是股價仍然沒有止住跌勢。截至發稿，騰訊跌 4.08%，報港幣 290.2 元。

騰訊股價走勢 (圖：新浪財經)

瑞聲科技 (2018-HK) 將於本週四 (8 日) 公佈第三季財報，麥格理維持其「跑輸大市」投資評級，目標價港幣 57 元。瑞聲午後跌幅擴大，截至發稿，跌 7.899%，報港幣 61.8 元。

瑞聲科技股價走勢圖 (圖：新浪財經)

光大新鴻基財富管理策略師溫傑認為，如果恒指今日能守住 25881 點，短期仍有機會上探 50 天線水準 (約 26700)）；不過，如果失守的話，恒指本輪升浪將會告終，甚或跌破前期低位 24540 點。

對於騰訊失守 300 元，溫傑認為，部分投資者或憂慮公司將於下週三 (14 日) 公佈第三季財報，直言自己也不看好騰訊業績，建議空手投資人不要買進，預料騰訊短期股價仍受制於港幣 300 元。

至於跌勢中該買哪些類股？

溫傑建議，相要進場並相對保守的投資人，可以買進中國銀行股，一方面，中國銀行股的業績符合預期，股利大約 5% 至 6%，具有吸引力。此外，一旦大陸撒錢救市或國家隊進場，中國銀行股均會受惠。

另外，中國 8 至 9 月發行地方專項債規模大，預料 10 月數據會有所改善，建議投資人可考慮部署基礎建設股。