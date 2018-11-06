美國期中選舉後 股市總是讓人期待

週二是美國舉行期中選舉的日子，也是美國股市關鍵的一天。

如果民調正確，川普總統與共和黨恐將陷入困境。根據統計分析公司 FiveThirtyEight 數據顯示，民主黨有 85% 的機會，將自共和黨手中，奪下眾院多數席位。

這讓投資人憂心不已。自川普上任以來，美國股市大漲了 28%。但隨著選舉逼近，股市紛紛倒地。

10 月，S&P 500 下跌了 7%，幾乎創下自金融危機以來，最大單月跌幅。

很少有議題能像政治一般，攪亂人心。許多人在聽到川普名字時，便失去理性應對的能力。

但巴菲特曾說，「如果把政治與投資摻雜在一起，就大錯特錯了。」所以，投資人根本無需擔憂週二的選舉誰勝誰負。

自 1946 年以來，美國舉行過 18 次期中選舉。在每次選舉後的 12 個月，股市均上漲，無一例外。平均漲幅為 17%，

若自期中選舉年低點起算，則漲幅還更大。自低點起算，未來 12 個月，股市平均漲幅為 32%，幾為全年漲幅的二倍。目前已進入總統任期的第三年，也是傳統上，股市最強勁的一年。

據統計，在總統任期第三年，股市的表現遠優於其他各年。而總統任期第二年，則是股市表現最差的一年。今年即是川普總統任期的第二年，亦即期中選舉年。

還有重要的一點，投資人不得不知。在接近期中選舉時，美國股市的表現通常不佳。在期中選舉年，由 1 月至 10 月，股市平均下跌約 1%。而其他各年的同一期間，股市則平均上漲約 7%。

期中選舉就像濃霧一般，遮蔽了股市，也打亂了政治情況。由於無法預知選舉結果，投資人開始緊張且謹慎。一旦選舉結束，煙消雲散，投資人又重拾信心，股市因而反彈。

過去幾週，美國股市震盪整理，今年以來，S&P 500 接近持平。若以往走勢仍可借鑑，當可預期，在選舉的不確定性結束後，11 月的美國股市可望上漲。