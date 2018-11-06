〈財委會報告搶先看〉金融弊案頻傳 立委提案提高票券業罰鍰

鑑於金融業接連發生重大內稽內控疏失案件，立委提案提高票券金融公司弊端的罰鍰額度，明 (7) 日相關修正草案將排入立法院財委會審查，對此，金管會主委顧立雄在書面報告中表示，票券金融公司規模大小差異甚大，就票券金融公司違法情節及裁處罰度仍宜斟酌衡平考量。因此建請待行政院版票券金融管理法修正條文函送立法院審議後，且參考外界意見後再處理。

顧立雄表示，鑒於違反票券金融管理法的行政法上的義務行為態樣甚為繁雜，核處罰鍰並非唯一的處分方式，主管機關應針對實際的違法情節，選擇最適當的導正方式，如停止業務、解除職務等，將更有助於主管機關達成金融監理目的。

顧立雄表示，現行票券金融管理法的罰鍰上限雖較立委提案為低，惟按票券金融管理法第七十一條規定，票券商如果依此法處罰後未限期改正者，可以對其同一事實或行為依原處罰鍰連續處罰，至依規定改正為止；其情節重大者，並得撤換負責人或廢止其許可。

顧立雄強調，因票券金融公司大小規模差距甚大，有關罰鍰下限是否併同提高，亦仍有考量空間。

顧立雄進一步指出， 由於票券金融管理法有多項條文準用銀行法，鑒於行政院已就銀行法修正草案進行審查，近期將送立法院審議，金管會基於監理衡平性考量，亦將調整票券金融管理法罰則，有關立委所提票券金融管理法罰度的修正草案，建請待行政院版票券金融管理法修正條文函送立法院審議後，併參考外界意見後再處理。