【華冠投顧】月線得而復失!持續看反彈勢!

華冠投顧 范振鴻分析師

#盤勢分析

昨天提到今天要『多空選邊站』，而今天大盤也是有點調皮，最後一盤開出前還是收破我說的短線關鍵點 9817，沒想到最後一盤硬是拉到收 9824，收在了關鍵點 9817 之上維持住持續強彈的機會，日內看起來反而變成有點誘空的可能，不論如何，這一波投資人的重點還是放在守住資金，這個重點不會改變。而從小時線觀察，KD 已經大幅修正，但是指數持續盤整，這種狀況在多頭勢裡都會視為多頭修正後還要攻擊的機會大，我們就一起期待明天美國期中選舉結束之後的行情方向。

而之前提醒過的蘋果概念股，多為空頭走勢，當下的多方攻擊多為反彈勢，提醒大家若做多記得見好就收，否則當整個族群反彈結束，就會遇到今天這種狀況，其中 6153 嘉聯益最戲劇化，午盤前就打入跌停，2474 可成也重跌 7% 破底，6147 頎邦也大跌 5% 跌破 11/01 大量區低點，6456 GIS-KY 雖然今天小跌，但也是卡在月線反壓上不去。而今天的強勢股 2349 錸德的整體結構雖然強勢，但也接近季線反壓，一樣提醒持有者該走就走。

作者: 華冠投顧 海豚交易室 范振鴻分析師

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