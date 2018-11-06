【華冠投顧】再來是美國期中選舉觀望盤2

盤勢的發展，我們昨日好像已經說了，今日被動元件、矽晶圓、加上蘋概以及一些有的沒的，全數重挫，今日這樣，市場估計又會擔心是否會如之前一樣崩盤，但 OTC 來看，還在月線上，短線上，指數有月線的壓力，什麼時候會化解仍要觀察，但 OTC 接下來如果能持續頂在月線上，估計就是我們說的，順勢作右腳，有些產業在轉佳的，可以留意。

被動元件、矽晶圓，一回測幾乎是用跌停板來呈現，可見這波本是反彈，蘋概股方面蘋果本來就準備了好幾個供應商，互相競爭互相殺價的結果，經營本就辛苦，不過今日媒體所載新手機賣多差又多差，似乎有點誇大，第四季的總量是沒什麼變的，有砍單也是明年第一季，幅度也沒 10%，不過，籌碼才是重點，資金在撤出也不用硬拗，車電的部分，是相對強領先站上季線的，今日也是跌得東倒西歪，但 3665 貿聯、2308 台達電、4739 康普、法人仍站買方，後續應還有機會。

今日有點殺過了頭，盤後大家看籌碼應會了解那些是殺真的，那些是誤殺，明日應會回歸理智，明日還是觀望盤，祝大家操作順利。

作者: 華冠投顧 謝宗霖分析師

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