【倫元投顧】美國期中選舉 短線賣壓釋出

◆盤勢分析

美國期中選舉今晚登場，市場性買盤今天勢必偏向站在賣方，因為股市最怕不確定因素，在選舉結果未出爐前，大內高手 (大資金內資) 短線撤退保留現金的可能性較高，從被動元件、矽晶圓、DRAM 等前期強勢股大跌可知，短線賣壓確實已釋出；這樣也好，賣壓提前釋放則變數消除後有助於資金的回流。

不過，矽晶圓屬於漲多拉回 (基本面轉好)、被動元件則是加上了 10 月營收衰退的不利消息，目前仍處於籌碼紊亂階段，被動元件最好的發展是進入橫向打底，利用利空消息來阻擋短線客的活躍，經過量縮築底期後(約 1~2 個月) 才是真正可以切入的時機。

美國選舉大致上的發展為︰共和黨 (川普所屬政黨) 大勝 (參、眾兩院全拿) 則股市應會大漲，反之，若民主黨大勝 (參、眾兩院全拿) 則股市應會大跌(川普的減稅法案會被推翻)；若維持現狀各拿一院，則股市回歸貿易戰本質，觀察川普動向；其實不論結果如何，當市場不確定性消除後，就算是不利股市的情況出現，也容易形成「先下後上」格局，因為賣壓已先釋出。

由於此波下跌導致多數中小型股基本面嚴重超跌，貿易戰當然是主要原因，但當股價短期過度修正時，通常會出現超跌後的買點，除了矽晶圓產業趨勢較為確定外，其他個股則以其本身的成長性作為布局重點。

楊天迪 分析師

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