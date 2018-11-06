【豐銀投顧】川普獲勝機會大 新興市場仍震盪

◆盤勢分析

在台灣所能接收到的美國各種消息，無非就是那幾家，筆者在這邊也不點名了，一般民調說民主黨應該會大勝，客觀一點也會說民主黨就算無法取得參議院過半，但也能拿下眾議院多數。然而這些民調單位也在 2016 年說希拉蕊會勝出，讓民主黨志氣高昂，結果呢？這一次如果民調又不準呢？美國的幅員遼闊，眾議院一共有 435 個席次，也就是說有 435 個選區。這 435 個選區要每一個選區做的民調都很準，其實本身就有一定的難度。想想台灣不過就是只有 22 個縣市要選舉，小小台灣在四年前的縣市長大選，就出現了好幾個縣市選舉結果跟民調相距甚遠的情況，那更何況是美國呢？

昨天我們就說過了，就算川普所屬的共和黨選輸，但是美國對中國的態度基本上二黨的立場已經趨於一致，現在的美國已經幾乎沒有所謂的「親中派」了。而如果川普又是在參、眾二院全贏呢？那也不會怎麼樣，因為現在就是如此了。所以筆者比較關心的是，能否在期中選舉完之後，看到 vix 指數快速回檔至 20 以下甚至 16 以下，這樣的盤才會相對的安全。另外一個要觀察的是油價，油價必須要漲，美股才不會再跌。為什麼這麼說呢？油價漲就會帶動通膨不是嗎？為何筆者說要看油價上漲才會讓股市上漲？

其實這一波的下跌與油價也有相關，油價在選前因為美國選舉的關係被壓的死死的，無法上漲，連帶的通膨也被抑制。可是聯準會卻還是不斷的升息，明明物價還沒漲聯準會卻一直升息，就使得升息顯得突兀。之後油價漲了，加上美國強勁的就業人口數字，市場很快會明白聯準會的升息有理。而利率雖然調升，但是物價也跟著上漲，會造成實際上的利率並沒有想像中高，如此一來風險性資產的股票就還會是投資人的最佳選擇，這正是我們對未來不悲觀的原因！

豐銀投顧 李世新 分析師