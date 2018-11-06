〈財報〉潘朵拉財報難看二度下修財測 CEO一職仍懸缺

知名的丹麥珠寶公司潘朵拉 (Pandora A/S)(PANDY-US) 發布上季財報，不但低於分析師預期，並再度下修財測，至於八月底因業績不佳而請辭的執行長職缺，直到目前還未找到合適人選。

Pandora 宣布下修全年業績預期，業績年增率由 4%-7% 下修至 2% 至 4%，預期將繳出 2011 年以來業績最差的成績單，衝擊股價在周一收盤大跌 7.24%。

潘朵拉今年業績將繳出 2011 年以來最差成績單，今年以來股價下跌超過 40%。。(來源：Bloomberg)

潘朵拉財報不佳，被哥本哈根 Nordnet 投資經濟學家 Per Hansen 評為「難看」，對於投資人和分析師來說，很難讓人期待他們的獲利模式；連該公司的財務長 Anders Boyer 也坦承，財報確實讓人不滿意。

在財報不如預期下，潘多拉將推出改革計畫，希望能大幅降低公司成本，投資可持續成長的業務，

這家總部位於哥本哈根的珠寶製造商表示，經過多年的錯誤布局，現在美國零售市場充滿挑戰，中國對手低價競爭，將試圖重新鎖定 2019 年的重點業務。該公司在業績不佳下，遭到對沖基金的惡意攻擊，今年以來股價下跌超過 40%。

RBC 分析師在報告中指出，潘朵拉正面臨愈來愈多的問題，而且是結構性並非周期性的問題，但先前卻透過收購和展店策略來因應備受挑戰的零售環境，除了對其未來業績成長性大表質疑外，也認為無法立即修復投資人看空的情緒。

潘朵拉 8 月曾下修財測，並導致執行 Anders Colding Friis 被解僱，由財務長 Boyer 和營運長 Jeremy Schwartz 共同承擔執行長的工作，直到新執行長上任，該公司表示，目前仍在尋找執行長人選。