歐股盤前─市場關注企業財報、美期中選舉 歐洲Stoxx 50期指漲逾0.3%

市場持續關注企業財報表現，以及美國期中選舉情勢，今 (6) 日歐股盤前，指數期貨走揚，歐洲 Stoxx 50 期指漲逾 0.3%。

台北時間週二下午 3 點 35 分，Investing.com 數據顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨上漲 0.31%，英國 FTSE 100 指數期貨上漲 0.13%，德國 DAX 指數期貨上漲 0.41%，法國 CAC 40 指數期貨上漲 0.42%。

Hugo Boss、德國郵政 (Deutsche Post)、義大利聖保羅銀行 (Intesa Sanpaolo)，以及人事顧問公司 Adecco，週二都將公布財報。

昨 (5) 日美股漲跌互見，道瓊工業指數收漲 191.07 點(0.76%)，至 25461.9 點；標普 500 指數收漲 15.26 點(0.56%)，至 2738.32 點；那斯達克指數收跌 28.14 點(0.38%)，至 7328.85 點。

美國期中選舉週二 (美東時間 11 月 6 日) 登場，就民調結果來看，民主黨有機會取得眾議院多數，共和黨可望保住參議院控制權。

美國聯準會 (Fed) 將於本週四(台北時間週五凌晨)，發布最新政策聲明，外界預期，Fed 將按兵不動，12 月宣布升息的機率較高。

另一方面，白宮經濟顧問 Larry Kudlow 上週表示，美國總統川普尚未要求內閣草擬美中貿易協議；投資人對美中貿易戰可望緩解的期待，也隨之降溫。

週二亞股漲跌互見，截至發稿，上證綜指下跌 0.23%，深證成指下跌 0.61%；南韓 Kospi 指數上漲 0.61%，日經 225 指數上漲 1.14%；台股收跌 64.86 點，至 9824.95 點。