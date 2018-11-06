遠傳稱明年資本支出金額將不會高於80億元 Q4財測達成有相當挑戰

遠傳電信 (4904) 昨(5)日法說會時表示，對於達成今年第四季財務預測有相當的挑戰，但遠傳將持續努力並提升新業務及各項加值服務營收成長。明年資本支出金額將不會高於今年的 80 億目標。遠傳第三季合併總營收為 210.59 億元，第三季合併稅息前折舊攤銷前獲利(EBITDA)68.74 億元，稅後盈餘為 26.18 億元，每股盈餘(EPS)0.8 元。累計前三季合併總營收為 643.46 億元，前三季合併稅息前折舊攤銷前獲利(EBITDA)208.35 億元，稅後盈餘為 77.49 億元，每股盈餘 2.38 元。



遠傳指出，從整個國際電信產業趨勢看來，電信業者傳統電信收入將逐年下降，未來遠傳將在新業務及服務 (包含資訊與通信科技業務、物聯網、數位相關業務、行動商務、智慧家庭業務) 收入比例將逐漸成長；在企業用戶市場競爭方面，不僅中華電信 (2412) 為遠傳的主要競爭對手，而遠傳與其他資通訊夥伴在市場上也有亦敵亦友的關係，遠傳憑藉著電信核心優勢與策略夥伴共同合作提供企業用戶更完整的服務與解決方案，以加速企業用戶收入成長動能。



遠傳表示，第三季整體企業用戶收入佔總營收 17%，而第三季新業務及服務 (包含資訊與通信科技業務、物聯網、數位相關業務、行動商務、智慧家庭業務) 約佔總營收 9.5%。



此外，今年 iPhone XS 系列推出後，遠傳有 95% 用戶選擇 999 元以上資費，去年則為 92% 用戶選擇 999 元以上資費。