大摩2年來首度升以色列藥廠 Teva評級、目標價

兩年來，美國投資銀行摩根士丹利 (MS-US) 首次對以色列藥廠 Teva (TEVA-US) 給予正面評級。Teva 股價因此上漲，週一收盤漲 1.15% 來到 22.85 美元。

Teva 股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

摩根士丹利分析師 David Risinger 將其 Teva 評級從「同等」升級為「增持」，並將其股價目標從 20 美元上調至 27 美元，溢價約 18%。

「我們預計 Teva 的財務狀況和投資者觀念將持續改善」，Risinger 寫道，並補充說他預計 Teva 原始開發藥物 Austedo (用於運動障礙) 和 Ajovy (用於偏頭痛) 會「強勢增長」。

通過 3 個因素，Risinger 解釋了他的新推薦原因。

首先是由於公司大幅削減成本，利潤應高於分析師預期。2019 年應節降 31 億美元成本，高於公司預估的 30 億美元，而 2019 年調整後 EBITDA 應落在 56 億美元。

二，是已經推出的新產品，「應該提供超出預期的銷售，並隨著時間的推移取代 Copaxone」。他估計，在 2023 年，Ajovy 和 Austedo 的銷售額將與 2018 年的 Copaxone 相當，約為 23 億美元。

三，公司的估值將會上升，而強勁的表現會將其淨債務 / EBITDA 比率，從目前的 5.0 下調至 2020 年的預期 3.8。Risinger 寫道，「去槓桿化前景和自由現金流很有前途」，並指出在 2018 年第 3 季度，Teva 提供了 7 億美元的自由現金流 (FCF)，高於第 2 季度的 5.5 億美元。

「如果我們假設 Teva 的標準化一季度 FCF 為 6.25 億美元，Teva 有能力在公司恢復增長之前產生每年 25 億美元的年度 FCF。基於我們 2018 年年底的淨債務預測約 270 億美元，如果 Teva 繼續支付每年 25 億美元，直到 2020 年該公司可將淨債務減少到 220 億美元」。