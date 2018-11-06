景百孚：中國不缺地產商 只缺專註消費的品牌營運者

近日國務院辦公廳印發《完善促進消費體製機製實施方案》，提出了「落實帶薪休假製度，鼓勵錯峰休假和彈性作息」，這將進一步提倡週末假日經濟，促進短途週邊遊的發展。而港股中，嘉年華國際(00996-HK)是唯一一家率先佈局假日經濟，在中國及海外一線城市進行設計、開發及經營一體化消費旅遊綜合項目的復合性地產公司。嘉年華國際主席兼行政總裁景百孚說：「中國不缺地產商，只缺專註消費的品牌營運者。」

專註品牌運營 引領「週末假日經濟」生活新模式

中國在改革開放40年高速投入，房產市場發展蓬勃，但隨限價限售等政策調控，房產已逐漸走到盈利頂峰。景百孚認為，中國的地產商隻專註於高週轉產品，但在龐大内需市場帶動下，家庭式旅遊消費主導項目才會成為發展商機。嘉年華國際就是緻力於專註消費品牌的運營商。

經過八年鑄造，景百孚打造了自己的消費品牌——青島「海上嘉年華」。從室内外恒溫主題遊樂園、中國最大的樂高教育學校、青島最大奢侈品奧特萊斯、影院、餐飲到五星級酒店、國際公寓及住宅社區等，打造一站式休閑旅遊消費的綜合品牌。景百孚認為，國内2017年僅消費對國民經濟增長的貢獻率已經高達60%，未來20年國内消費市場都將由家庭消費主導。借中國龐大内需市場，讓遊客週末留下來度假及再消費成了孕育「海上嘉年華」初衷。

項目所在地—青島西海岸新區，年初已正式行使省級管理權限，繼上海浦東、天津濱海新區後經濟排名第三的國家級新區，將成為青島的新CBD。有中資券商分析預期隨著雙機場併行效應加上年底「嘉年華」地鐵站開通後，將會吸引更多國際金融機構、企業入駐區内，預期2030年該區域的人口將會超過400萬。有望為項目帶來持續消費力。

組合業態形成協同效應 線上線下佈局打造消費循環

景百孚坦言，項目内每部分拆開經營，都不一定能賺錢，但不同項目進行組合後通過項目間的協同效應，將會產生幾何倍數盈利。因此嘉年華國際計劃佈局「嘉年華」卡，進行消費積分製聯網，實現項目間的協同效應，園區内線上線下形成消費循環，更好的吸引及鎖定當地及週邊客流。

景百孚：「想通過消費積分模式留住客戶，目前消費業態已經推出了積分卡，未來將在酒店、遊樂等各個業態聯網推出。項目不同設施的經營成本是固定的，隻有持續消費才能帶來利潤。」

海内外項目進入收成期 將迎來現金流增長爆發期

景百孚指：「如果前兩年是部署和增值期，未來兩年則是收成期。」目前海上嘉年華95%業態已實現試營業，接待遊客規模達千萬人次，成為青島遊樂新地標。明年將迎來全面開園，各業態協同效應及政府基建進一步的完善下，預計將會吸引近2,000萬人次到園區消費，迎來現金流增長爆發期。

在經營綜合性消費項目以外，旗下北京中央别墅區楊林項目、青島崂山石老人項目都於明年上半年推盤。海外方面，香港壽臣山項目兩棟庭院别墅於明年下半年前售出，加拿大溫哥華西區高豪港地王的高端住宅亦於2020年下半年推盤，將貢獻近百億人民幣銷售收入。

「海上嘉年華」涵蓋所有家庭休閑生活所需設施及場景，成功打造一站式旅遊消費綜合品牌。全高68米的琴島之眼摩天輪年接待量超過三十萬人次，併呈增長勢頭「海上嘉年華」室内家庭樂園由國際知名澳洲設計團隊操刀設計​室内家庭樂園佔地約2.1萬平方米，設施以海洋探險為主題，增強親子互動深圳光明新區舊改項目將打造一個包含高端住宅、商業、高級酒店、購物廣場的多元化生活消費項目，初步預期2020年底開始推盤、2022年或之前落成