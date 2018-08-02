李小加：不同權納互聯互通僅時間問題 CDR開始前可來港上市

港交所 (0388-HK) 行政總裁李小加表示，大陸與香港 3 間交易所，已開始工作組的工作，在將「同股不同權」公司納入互聯互通機制方面，已有既定的方向，具體框架亦有共識，相信互聯互通納入「同股不同權」企業，只是時間上的問題。針對阿里巴巴和京東擱置 CDR 上市傳，他指若企業在 CDR 開始前有融資需求，可選擇來港上市。

李小加在歌禮製藥 (1672-HK) 開市儀式後表示，新經濟及生物科技有發展前景，港交所作為市場運營者，將維持市場開放，至於交易是否活躍，以及中短線發展前景何如，都該由市場來決定，而新經濟企業的融資需求，以及市場的需求，都是「永恒的主題」。

他強調，將「同股不同權」納入互聯互通內，並不會遙遙無期，只是當中細節仍需多一點時間來完善，交易所之間將有大量工作，他希望能在不久的將來解決問題，並在合適時間公佈。

對於新上市架構諮詢時，該所曾表明會在 7 月底，諮詢企業版的「同股不同權」，但李小加承認，目前市場距離達成共識，仍有一段距離，事情將在上市政策委員會首次會議上討論，他說，雖然現時沒有具體時間表，但不會待而不決，「做與不做都會向市場明確交代」。

至於有報導指，阿里巴巴及京東都擱置了中國預託證券 (CDR) 的申請，李小加表示，CDR 是一次市場大創新，需要時間準備及市場配合，他相信最終仍會落實。如果企業在 CDR 開始前有融資需求，也可以選擇來香港市場上市。