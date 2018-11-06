招商局港口(00144-HK)與招商局國際信息技術訂立綜合服務框架協議

招商局港口(00144-HK)公佈，於2018年11月6日，公司與招商局國際信息技術訂立綜合服務框架協議，以載列與招商局國際信息技術向集團成員公司提供技術咨詢服務、軟件開發及信息係統集成服務有關的未來交易的框架。

綜合服務框架協議規定，招商局國際信息技術向集團成員公司提供技術咨詢服務、軟件開發及信息係統集成服務應以公平合理的價格按不遜於向獨立第三方所提供條款的條款進行。預期集團的相關成員公司與招商局國際信息技術集團的相關成員公司將會就綜合服務框架協議範圍内的各項交易訂立具體的協議，且公司及招商局國際信息技術應促使其各自的附屬公司確保各項交易的具體協議的條款(包括代價及支付安排)乃根據綜合服務框架協議所載的原則訂立。

於訂立具體的協議前，集團的相關成員公司將邀請至少兩個來自獨立第三方提供報價，以確保招商局國際信息技術集團的相關成員公司的報價符合綜合服務框架協議的相關條款。綜合服務框架協議的有效期截至2019年12月31日止，前提是任何一方均可選擇將綜合服務框架協議的期限向後延長一年，惟須由雙方公平磋商併須遵守上市規則的適用規定。

集團的核心業務包括港口及港口相關業務。招商局國際信息技術為一家專註於港口、碼頭及物流行業的信息技術解決方案提供商，其為公司擁有76.84%的附屬公司及由深圳赤灣擁有23.16%。董事認為，招商局國際信息技術集團根據綜合服務框架協議向集團成員公司提供服務將提升業務經營效率，故對集團有利。

於2018年11月6日，董事議決將截至2018年及2019年12月31日止2個年度各年集團應向招商局國際信息技術集團支付的服務費的年度上限設定為1798萬港元及2022萬港元。