全球最大貿易開放區將誕生！歐盟日本自貿協定有望明年初生效

歐盟和日本的自由貿易協定有望在明年初生效。

歐洲議會國際貿易委員會以 25 票贊成、10 票反對通過上述協定，預計下月 13 日交予大會作全體表決。另一方面，日本內閣也在週二批准此項立法，隨後提交議會審查。

依據早前的協商，歐日自由貿易協定將在雙方完成批准程序後，第 2 個月的第一天生效，因此預計明年 2 月 1 日有望實施此協定。

歐盟和日本目前均與美國陷入貿易緊張關係，透過此自貿協定，可將占全球 GDP 約 3 分之 1 的經濟體綁在一起，如果協定生效，將成為全球最大自由貿易區。

根據協定，歐盟將取消針對日本生產汽車的 10% 進口關稅，以及大部分汽車零件的 3% 關稅；日本則取消歐盟多種食品關稅，政府合約也會向歐盟公司開放。歐盟也會對日本開放服務市場，特別是金融服務、電信、電子商務和運輸。

總計日本與歐盟將分別在農業、漁產和工業產品等領域，取消約 94% 和 99% 的關稅。

日本內閣批准立法之後，也表示會提出刺激日本農業出口、和提高部門生產力的做法。為了保護日本農民，政府將承擔 90% 的牛肉和豬肉生產商的損失，高於目前的 80%。

日本參與的另一個重要自貿協議 TPP-11，則預定於 12 月 30 日生效。此後，日本準備在明年初，與美國就貨物貿易協定進行談判。