騰訊遭10檔大陸基金拋棄 因股價腰斬、憂業績增速下滑

過去幾個月，雖然大陸資金持續流入港股，但大陸基金卻忙著調倉換股。此前一直是機構寵兒的騰訊控股 (0700-HK)，被多達 10 檔基金調出重倉股名單。

港股市場是以機構投資者為主導的市場，身為「股王」的騰訊被大量機構買入，成為重倉股。很長一段時間，騰訊一直是吸引大陸基金重倉持有的個股，但今年第三季情況出現微妙的變化。

騰訊股價從今年年初最高的每股港幣 475.72 元跌至 10 月 30 日最低價港幣 251.4 元，短短 10 個月，股價幾乎腰斬，投資人此前的獲利全被吞噬，大陸基金著手減倉。

據《每日經濟新聞》整理發現，在今年半年報時，有 57 檔基金重倉持有騰訊，而在短短 3 個月後的第三季報披露時，重倉持有騰訊的大陸基金數減少至 47 檔。顯然，機構除對騰訊股價有所忌憚外，對騰訊業績增速下滑的擔憂也籠罩著市場。

騰訊 10 月 26 日啟動天津等 8 地區《王者榮耀》當地全體用戶的強制公安實名校驗試運行，未通過校驗的遊戲帳號將禁止登錄。對此，花旗表示該項措施或拖累用戶及遊玩時間的增長，用戶流失率會上升。一旦騰訊將實名制推行至所有遊戲，預計用戶增長及利潤均會受壓。

雖然今年以來港股跌幅不少，但大陸資金仍源源不斷流入，光是通過港股通管道，大陸資金在第三季淨流入人民幣 168 億元。

根據第三季報，重倉持股基金數超過 10 檔的港股有 19 檔，其中有 7 檔出現基金減持，另外 12 檔呈現出基金增持。除了騰訊外，工行 (1398-HK) 和中行 (3988-HK) 均受到基金大量減持。

中國平安 (2318-HK)、中移動 (0941-HK)、農行 (1288-HK) 和港交所 (0388-HK) 等都出現明顯的基金增持。

目前，大陸基金重倉持股的港股有 184 檔，資料顯示，基金持股的港股總市值為人民幣 312.64 億元。而持股市值排名前 3 的分別是騰訊、中國太平 (0966-HK) 和建行 (0939-HK)。

繼 10 月 31 日飆漲 6% 後，騰訊今 (1) 日開高走，截至近午盤，漲 4.49%，報港幣 279 元，突破 10 日均線。