美盛調查：市場對美股過度樂觀 千禧世代不青睞比特幣

美盛資產管理公司 Legg Mason 的調查顯示，美國投資人對美股的態度過於樂觀，但千禧世代持有的現金比重卻超過被樂觀看好的股票；至於曾經當紅的比特幣，則乏人問津。

美盛在 7 月底至 8 月底對 1000 名投資人進行的一項調查結果顯示，三分之二的受訪者預期未來 12 個月美股將持續上漲；儘管擔憂全球貿易戰和利率上升的不利影響，但仍有高達 73% 的受訪者認為，美國是最好的投資機會。

LaBella 表示，投資人普遍看漲股市，對美股持有的部位超過全球世場，但目前全球市場更具投資機會，投資人在全球市場的資金配置明顯不足。

除了海外市場資金置不足外，LaBella 表示，最令他驚訝的是，儘管 2008 年金融風暴已遠離十年，年輕投資人竟然仍然害怕將資金投入股市。

美盛調查顯示，56% 的千禧世代表示，目前的投資策略受到 2008 年金融風暴記憶的影響，在投資組合中，握有現金的比重為 25.4%，超過持有股票的比重 17.9%。

LaBella 指出，年輕的千禧世代理應可以承擔更多的投資風險，但和即將退休的嬰兒潮世代相比，擁有更多的是現金而不是股票。

在美盛的調查中，更令人意外的是 1000 名投資人中，竟沒有一個人持有比特幣或其他虛擬貨幣，可能是今年以來比特幣和其他加密貨幣的價格大幅下跌，但拉貝拉認為，也有可能是因為比特幣仍然被視為投機工具，而非可以進行的長期投資有關。

此外，此次調查的受訪者仍持有股票和現金以外的其他資產，如債券、黃金、房地產和其他另類投資。