〈每日外資外匯觀點〉今年底前美元魅力消退、英鎊和歐元有待攻下重要關卡

周四傳出英國和歐盟敲定金融服務脫歐協議，隨後英國央行決策會議釋出未來幾年可能加快升息步伐的信號，激勵英鎊大漲超過 200 點，創下 2007 年四月以來最大單日漲幅，站上 1.3 大關，非美貨幣齊漲，拖累美元跌破 97 大關。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

市場分析師指出，美元大幅回落，主要是市場擔心即將到來的美國中期選舉結果導致國會分裂，加上新公布出爐的美國經濟數據表現不盡如人意，使得美元走弱。

今年底前美元魅力消退

BK 資產管理董事總經理 Kathy Lien 指出，美元雖歷經亮麗的十月，但今年底前的兩個月，美元的市場魅力開始消退。

法國興業銀行策略師 Kit Juckes 表示，市場風險偏好拉高，進入新的一月，該行操作轉向，開始掛出部分美元賣單。

北歐聯合銀行分析師指出，儘管過剩的美元流動性仍以愈來愈快的速度收縮，但美國財政部被迫將美元注入商業銀行體系中，在債務上限的作用下，美元將會有更顯著的多空逆轉。日前該行發布的報告中預期，最快本月中旬美元就將見頂。

英鎊和歐元有待攻下重要關卡

摩根士丹利發布報告指出，美元雖在創新高後大跌，但英鎊和歐元需要攻下關鍵價位才能確認美元反轉信號，英鎊強勁反彈後將面對 1.33 上檔壓力；歐元在 1.13 獲得支撐後，需挑戰 1.142 成功，才能進一步上攻。

英鎊兌美元日 K 線圖。(來源：新浪財經)

BK 資產管理董事總經理 Kathy Lien 表示，周五發布的非農數據，有任何一項數據不如預期，美元的下跌的跌勢將擴大，而且從長期來看，儘管美元尚未見頂，但漲多早就該回檔整理了。