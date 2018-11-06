關注美國期中選舉：參眾兩院的這種格局可能讓人民幣再度逼近7

美國史上最昂貴的期中選舉將在當地時間周二進入到最後的投票階段。對於大中華地區的投資者而言，可能更需要關注共和黨或者民主黨在一舉拿下參眾兩院的情形，因在第一種假設下野村預測人民幣兌美元匯率將再度逼近 7 的關鍵點位，而若民主黨獨大則可能打壓美股並致台幣等承壓。

各州投票最晚將在美東時間周二晚間 11 點結束。最早的一批投票結果可能在當晚 7 點之後出爐，公佈將一直持續到周二夜間，甚至周三。

選情分析：

民調顯示，民主黨可能重掌眾議院，而共和黨或將保住在參議院的多數席位。市場分析人士也普遍抱有民主黨和共和黨分別掌控眾議院和參議院的預期。不過兩黨都在為出人意料的結果做準備，畢竟已經有了兩年前川普勝出的意外。

CBS 新聞「Battleground Tracker」的民調預測，民主黨可能獲得 225 個眾議院席位，只比取得多數席位所需的 218 席多一點，是 CBS 分析三個可能情況中最有可能產生的結果，但是正負 13 個席位的誤差幅度顯示結果遠未板上釘釘。

摩根士丹利策略師 Michael Zezas 和 Meredith Pickett 在一份報告中指出，建議投資者「對任何結果都不要過於自信」，民主黨奪取眾議院、共和黨守住參議院的基本情形有約 30% 的概率不會成真。

Height Capital Markets 的 Stefanie Miller 則預計，有 55% 的可能民主黨贏得眾議院、而共和黨維持參議院的多數席位；緊接著一個最有可能的情形為共和黨人保住參眾兩院，這種概率為 30%；隨後有 15% 的可能民主黨橫掃兩院。

市場影響：

第一種情形，民主黨奪得眾議院，共和黨繼續在參議院領先

分析人士普遍認為，民主黨在眾議院占據多數、共和黨繼續掌控參議院這種情形已經基本上被市場所消化，假如出現這種預料之中的結果，市場將反應輕微，而共和黨或民主黨獨得兩院的情況將導致市場較大幅度震盪。

分析師們預計，期中選舉可能使得美元近兩年來的最大漲勢中斷，因為美國國會若由不同政黨掌控，或顯示政治不確定性，新的經濟刺激措施過關的機率降低。高盛首席美國政治經濟學家 Alec Phillips 接受訪問時說，如果國會分裂，美國國債殖利率和美元會有略微下降的風險。

另外觀察人士們認為，川普在期中選舉後不太可能改變對華立場，川普周四推特中關於「非常好的對話」的表態可能旨在影響期中選舉。川普周一表示，中國想要達成協議，但達不成協議也沒關係；美國已經對 2500 億美元的中國產品徵收關稅，並且「還會有更多」。

對於新興市場，野村認為如果美國民主黨贏得眾議院多數，南非蘭特和土耳其里拉將獲益最大，這種結果將支持美元走軟，促使新興市場利率走低。

第二種情形，共和黨繼續掌控參眾兩院：

對於共和黨仍掌控參眾兩院的情形，貝萊德稱可能對固定收益市場產生最大影響；共和黨主導的國會可能會推出更多的減稅政策，導致更高的預算赤字，更多的美國國債發行 -- 以及可能更高的債券殖利率。

法國興業銀行表示，共和黨大勝將會重振風險偏好並導致殖利率上升，儘管關稅和貿易戰的不確定性可能「在通膨上升的背景下對經濟成長產生負面影響」。

野村認為，這將促使美元 / 人民幣匯率重新逼近 7.00 水平，在這種情況下風險最大的新興市場貨幣包括印度盧比、南非蘭特、土耳其里拉和墨西哥披索。

花旗表示，如果共和黨全勝，進一步減稅的預期將造成國債遭拋售；野村預計這種情況下 10 年期國債殖利率可能超過 3.25%。

第三種情形，民主黨奪得參眾兩院

假如民主黨在參眾兩院均占多數席位，分析師認為白宮的政策將遭遇阻力，並且國會有啟動彈劾程序的尾部風險，這可能導致美國股市大幅下挫，韓元、台幣和印度盧比很可能受壓。

法國興業銀行認為，「藍潮」的情況可能導致美國國債看跌情緒「減弱，風險資產可能會承受新的壓力」，投資者可能會回歸債券以避險。