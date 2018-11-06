防校園霸凌 傳Instagram將更新限時動態功能

據外媒報導，臉書 (FB-US) 旗下的 Instagram 將改進限時動態並推出一個以學校為基礎的「School Stories」的功能，讓只有特定學校的學生才能看到內容或進行發布，以避免校園霸凌。

報導顯示，在 Instagram 的代碼中存有「School Stories 經過人工審核，以確保社區安全。」的字句，暗示對於功能上更新的可能性。School Stories 可以為孩子們創造一個空間，讓孩子們與同齡人分享故事，並遠離父母或陌生人監看，但也可能因此加劇青少年文化問題圍繞嫉妒和排他性的社交場景。

Instagram 代碼 (圖: techcrunch)

School Stories 建立在 Instagram 子網絡的概念之上，上個月開始已經在大學進行測試。 Instagram 會根據用戶的位置和網絡的訊號，來邀請用戶加入校園網絡。並讓用戶在個人資料中顯示他們的學校、班級年份、專業等資訊，以便人們關注或收件。

此外，在報導中也表示，Instagram 為限時動態製作了一個 URL 方案的模型，用戶可以直接在 Instagram 之外分享限時動態的連結。這對於公眾人物和品牌來說非常有用，他們將能藉由連分享連結來拓展受眾範圍。

URL 方案模組 (圖: techcrunch)

Instagram 拒絕對此發表評論。

目前，Instagram 已經允許用戶藉由位置和主題標籤 (hashtags) 來向公眾發表，而臉書則藉由事件和群組來面向群眾。臉書的 Facebook Stories 在近日推出了「holiday Stories」，讓朋友們可以在萬聖節或其他重要時刻看到彼此的貼文。

臉書最初在 2004 年推出以學校網絡為基礎的社群網站，雖然目前臉書和 Instagram 對隱私更加謹慎，但 School Stories 似乎將大家再度帶回小群組社區，用戶可以發布只有小眾人所了解的分享文。