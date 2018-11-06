亞弘電10月營收可望連3月站穩3億元 也可望呈現年增

亞弘電 (6201-TW) 今年出貨高峰期已過，法人估 10 月營收仍可站穩 3 億元大關，約 3.1 億元，是下半年以來連續 3 個月營收站上 3 億元，較去年同月 2.88 億元成長約 7.82%；接下來營收將進入淡季，最快明年首季才會有較明顯營收表現。

亞弘電音訊產品已占營收 50% ，在高階音訊電子產品移回台灣生產後，逐步發揮效益，前 3 季稅後純益 1.43 億元，每股純益 1.6 元。法人估，亞弘電今年全年本業，力拚每股純益 2 元水準，另加上第 4 季處分資產的業外挹注入帳貢獻每股純益約 1 元，估全年每股純益將達 3 元水準。

亞弘電第 3 季營收 10.19 億元，毛利率 18.82%，季增 1.87 個百分點，年增 0.14 個百分點，稅後純益 7141 萬元，季增 45.33%，年增 39.85%，每股純益 0.8 元，累計前 3 季營收 25.08 億元，毛利率 17.82%，年減 1.8 個百分點，稅後純益為 1.43 億元，年增 29.45%，每股純益 1.6 元。

亞弘電以烹飪小家電、環境小家電及音訊產品為 3 大營運主軸，產品以代工訂單為主；公司先前將高階音訊產品移回台灣生產，並將開發、統購集中在台灣，降低成本，挹注營運效益提升。下半年進入銷售旺季，在生產規模提升及控制成本下，估毛利率可向上提升，目前電子音訊產品已占亞弘電營收的 50%，在高階音訊電子產品移回台灣生產後，將逐步顯現其效益。

目前，亞弘電營收包括音訊產品 50%，烹飪、料理小家電 20-35%，其餘是環境清淨小家電產品等。