永豐金證券飛躍30年 打造市場第一品牌

國內第一家上櫃券商永豐金證券上周六 (3 日) 在板橋第二運動場以趣味運動會結合親子園遊會，歡慶 30 歲生日，永豐金證券董事長朱士廷表示，將與全體同仁攜手展現運動員精神，打造市場第一品牌，迎接數位金融新時代的來臨。

朱士廷指出，金融市場的考驗嚴峻特別是證券業，面對瞬息萬變的市場變化、產業高度競爭，永豐金證券已啟動中長期發展計劃，正積極導入數位科技，發展特色業務，並發揮企業社會責任追求永續價值。

朱士廷鼓勵同仁要發揮運動員的精神積極面對挑戰，勇於創新與學習，齊心一起向市場第一品牌的目標邁進。

永豐金證券趣味運動會有超過 2000 名員工及眷屬熱情參與，展現團隊高昂士氣，首先由千名員工創意造型進場，吉祥物「永豐樂活小蛙」帶領全場舞出活力小蛙操，在隆重的禮砲聲中揭開競賽序幕。

而現場活動包括趣味十足的「眾星拱月」、「我愛 CAMERA」、「超級障礙賽」、「無敵風火輪」及「力拔山河」等競賽，由永豐金證券總公司與 55 家分公司以及永豐銀行，總計 1600 名選手組隊參加。

運動場外，規劃有員工親子園遊會，提供各式美食攤位及遊樂設施，讓員工與眷屬同歡共渡公司 30 周年的生日喜悅。

永豐金證券成立於 1988 年，是台灣第一家上櫃券商，30 年來伴隨台灣經濟成長，發展至今已成為資本額 162.12 億元的大型綜合券商，不論是財富管理、複委託、承銷、期貨、權證各項業務均名列前茅。

永豐金證券近年來也積極布局海外市場，於香港、上海和倫敦等地設立服務據點，架構整合區域性平台，發展財富管理業務，其中，在香港已建立包括證券、資產管理和金融服務三大業務，形成完整的一條龍服務鏈。