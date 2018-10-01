亞弘電下半年旺季擴增生產規模 Q3營收毛利率將挺升

音訊產品已占營收 50% 的亞弘電 (6201-TW)，在高階音訊電子產品移回台灣生產後，已逐步發揮效益；法人預估，在該公司下半年營運的旺季生產規模之下，第 3 季毛利率可望回復到 18.5% 的水準，較第 2 季增加 1.55 個百分點，同時，全年本業將力拚每股純益 2 元的水準，另有處分資產的業外挹注。

亞弘電以烹飪小家電、環境小家電及音訊產品為 3 大營營運主軸，產品以代工訂單為主。高階音訊產品移回台灣生產，並將開發、統購集中在台灣，可有效降低成本，挹注營運效益提升。此外，今年上年受到匯率及原物料價格居高不下的影響，雖然營收較去年小幅回升，但毛利率則下滑到 17.14%，年減 3.05 個百分點，稅後純益 7132 萬元，每股純益 0.8 元，尤其是第 2 季的毛利率更是下滑到 16.95%。創下 17 季以來新低。

亞強電主管指出，下半年進入該公司銷售旺季，在生產規模挺升及成本控制之下，預估毛利率可獲向上提升，同時，電子音訊產品已占亞弘電營收的 50%，在高階音訊電子產品移回台灣生產後，也將逐步顯現其效益。

目前，亞弘電營收包括音訊產品占 50%，烹飪、料理小家電 20-35%，其餘為環境清淨小家電產品等。

同時，對於在台灣及中國大陸廣東兩地生產的亞弘電而言，美國對於大陸出口產品進行加徵關稅的措施，就今年以來的出貨結構來看，影響亞弘電營收比例為 11%。該公司也將強化在台灣生產及另覓東南亞其他地區的投資案。

同時，亞弘電已完成處分原在廣東中山的生產基地，原有生產線並集中在東莞亞電廠生產。亞弘電並將出席 3 日交易所的法人說明會，說明公司最新營運動向。