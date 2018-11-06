台股盤中—蘋概三雄走弱 指數近9900點後拉回 力拚站穩9800點

台股今 (6) 日受蘋概三雄走弱拖累，蘋概族群大多表現疲弱，指數開低走低，早盤上攻至近 9900 點後受反壓拉回，不久後隨即紅翻黑，加上台塑四寶等傳產權值股同步下挫，指數開低走低，失守月線，多頭力拚站穩 9800 點之上，預估今日成交量約 1300 億元。

台股今日開盤小跌 1.4 點，以 9888.41 開出，盤中最高點來到 9899.97 點，指指數紅翻黑，最低來到 9790.65 點；櫃買市場今日開高也震盪走低，以 118.84 點開出後，盤中最高來到 119.28 點，也一路下挫。

電子三雄部分，台積電震盪走低，盤中下跌約 0.64%，來到 233.5 元，失守 5 日線；大立光今日開低後一路下挫，盤中大跌逾 5.6%，連連跌破 3400 元與 3300 元，失守 5 日線與月線，來到 3240 元；鴻海今日同樣開低後一路走弱，盤中下挫逾 2.6%，來到 77.9 元。

盤面蘋概股除電子三雄走弱，嘉聯益重挫逾 9% 逼近跌停，可成、玉晶光、穩懋大跌逾 6%，精材下挫超過 4%，和碩、聯詠下挫逾 3%。

矽晶圓族群繼前幾日的跌深反彈後，今日股價陷入回檔修正，環球晶、嘉晶、台勝科大跌超過 4%，合晶大跌逾 3.5%。

以上市族群來看，紡織族群最為強勢，上漲 0.87%，其次為其他族群，表現最弱勢的為其電與百貨指數；櫃買市場同樣以紡織族群最強勢，漲幅逾 0.73%，表現最弱勢的為文半導體指數。

國泰證期分析師蔡明翰表示，跌深反彈的矽晶圓、被動元件與記憶體族群，上周強勢反彈，即使大盤拉回也相對抗跌，不過，今日開盤後櫃買指數賣壓相對較大，若櫃買指數開始轉弱，代表反彈行情有可能稍微告一段落。

蔡明翰指出，後續指數可能持續陷入震盪整理，仍須觀察美中貿易戰是否有最新進展、及美國期中選舉狀況，目前大盤仍呈現觀望氣氛，預估本周指數區間維持 9600 至 10000 點震盪整理。