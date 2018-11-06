美中貿易衝突將趨緩 季辛吉：我相當樂觀

根據《彭博社》報導，95 歲的美國前國務卿季辛吉 (Henry Kissinger) 今(6)日表示，美國和中國會避免貿易衝突進一步擴大，對此他抱持「相當樂觀」的態度。

季辛吉週二出席於新加坡舉行的「創新經濟論壇」(New Economy Forum)，他認為，美中兩國貿易談判代表，應避免陷入「細節困境」，雙方必須表明，希望達成哪些目標，以及可能的讓步空間。

但季辛吉也強調，若美中貿易爭端持續延燒，「遲早會有失控風險」。

季辛吉稱，分歧是無可避免的，但兩國都該了解，他們之間的衝突，將對世界秩序造成破壞。

季辛吉說，假如美中貿易衝突加劇，世界將陷入「可怕狀態」；但他樂觀相信，美中雙方會避免衝突進一步擴大。

美國總統川普和中國國家主席習近平，預計於本月底登場的 20 國集團 (G20) 峰會期間會面；據悉，川普希望藉此機會，與中國達成貿易協議，因此已要求內閣成員，起草相關條款。

然而，白宮經濟顧問 Larry Kudlow 卻稱，川普尚未要求內閣草擬美中貿易協議；投資人對美中貿易戰可望緩解的期待，轉趨保守，市場樂觀氛圍降溫。

有部分意見認為，川普對中國釋出善意，只是期中選舉前，提振市場信心的技倆。