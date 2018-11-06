亞光Q3獲利亮眼超越上半年總和 股價跳空開高直奔漲停

亞光 (3019) 公佈第三季獲利數字，第三季稅後淨利高達 4.14 億元，不僅已超越上半年獲利的總和，更創下 10 年來最高單季獲利水準，EPS 為 1.47 元；累積前三季稅後淨利 7.98 億元，已經超過去年全年獲利水準，EPS 為 2.84 元。亞光今天股價受到業績表現亮眼激勵，股價開盤大漲後直奔漲停鎖住，掛買張數逾 4,000 張。



亞光公布第三季財報，營收為 51.29 億元，毛利率為 21.69%，比上一季增加 2.02 個百分點、年增率為 0.87 個百分點，稅後淨利為 4.14 億元，已超越今年上半年兩季的總和，每股稅後盈餘為 1.47 元。



亞光累計前三季營收為 142.72 億元，毛利率為 19.99%，稅後淨利為 7.98 億元，比去年同期大增 48.97%，每股稅後盈餘為 2.84 元。



亞光董事長賴以仁曾於第三季法說會表示，第三季季進入傳統旺季，表現可期，全年獲利也將優於去年。



亞光 G+P 混合鏡頭導入手機主要聚焦廣角及變焦應用，預計 11 月出貨廣角用的混合鏡頭；儘管亞光在潛望式鏡頭雖然起步較晚，但已取得 10 多項專利，目前已和 3 家有意推出潛望式鏡頭手機的客戶當中的 2 家進行合作開發，預計明年有望量產出貨，屆時可望進一步推升業績。