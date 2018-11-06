凱羿-KY中國市場成長可期 惟獲利面尚未轉強

全球直效行銷供應商凱羿 - KY(2939-TW) 甫公布第 3 季財報，獲利表現仍較上季和去年同期衰退，不過，凱羿表示，在中國加強布局電視購物市場，正與安徽衛視旗下「安徽佳佳購物」接洽，有望年底前開賣，市場看好業績拉抬效果將逐漸發酵，不過法人提醒，凱羿第 3 季獲利仍衰退，營運獲利能力尚未轉強；凱羿今 (6) 日早盤直奔漲停板。

實際上凱羿第 3 季獲利表現仍呈現衰退，單季合併營收 9.41 億元，年減 11.51%，稅後純益 1.45 億元，季減 21%、年減 6.45%，每股純益 (EPS)2.97 元；累計前 3 季稅後純益 4.27 億元，年減 43%，EPS 8.63 元。

凱羿指出，第 3 季 WONDER COOKER 鋁壓鑄烤雞盤和 Reusable 卸妝棉等新產品在北美、歐洲市場開賣，銷售表現不俗，而去年甫推出即躍升明星商品的 IRONING DEVICE 烘衣機產品，今年也持續熱賣。

而過去兩年在美國熱賣的旗下自有品牌 Copper Chef 全系列鍋具，進軍中國台灣兩岸市場，在中國與北京環球、環球巨鯊兩大中國電視購物業者合作推廣銷售，至今銷出 2 萬組的佳績。

凱羿強調，正與中國安徽衛視電視台旗下電視購物平台「安徽佳佳購物」接洽，有望年底前再增加一電視通路，看好可為營運增添動能。