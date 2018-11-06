台灣主要報紙重要財經新聞 2018年11月06日

股王大立光昨（5）日公布 10 月合併營收 52.1 億元，月減 6%，略低於市場預期。大立光表示，由於多數客戶下修訂單，11 月營收將較 10 月下滑。法人估，大立光 11 月營收衰退狀況恐高於 10 月，月減幅度可能達二位數百分比。
聯電近期在消息面受跨國訴訟因素干擾下，昨（5）日股價重摔至跌停價 10.75 元，為 2015 年 9 月以來低點。聯電昨日晚間宣布，董事會決議今天起實施庫藏股，預計最高買回 30 萬張，比近幾次實施的 20 萬張規模更大，是近八年來最大手筆。
首屆中國國際進口博覽會昨（5）日在上海登場，大陸國家主席習近平在開幕式上承諾，將進一步擴大開放的力度，並推出多項相關舉措。其中，為解決科技創新企業在資本市場的融資需求，習近平宣布將在上海交易所設立科創板並試點註冊制，被視為「陸版那斯達克指數」。
經濟日報
大立光 10 月營收 驚見衰退
習近平擴大降關稅 喊話川普
聯電護盤 要買 30 萬張庫藏
工商時報
習近平 催生陸版那斯達克
恐慌 10 月 外資逃殺 1461 億
台塑四寶 全面下修 Q4 展望
聯合報
美中貿戰 連累亞洲經濟
國內首張「弱體外溢保單」問世
禁購伊朗石油 我在豁免名單內
蘋果日報
蘋果傳砍單鴻海和碩
比特大陸傳拖欠 台積：付款正常
為聯電抱不平 林文伯轟政府靠向美國
中國時報
10 月 PMI 創 2 年半最慢擴張速度
台杉惹議 立委促換創新公司老總
王文淵領軍工總訪北京 今會汪洋
自由時報
APG 評鑑登場 台拚一般追蹤名單
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